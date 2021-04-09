Житель Салехарда перевел мошеннику почти 50 тысяч рублей за оформление кредита Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Салехарда обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Со слов потерпевшего, он хотел оформить потребительский кредит, но вместо этого лишился более 45 тысяч рублей.

После того, как мужчина подал заявку на кредит, ему начали поступать предложения их различных банков, однако условия предоставления денег его не устраивали. Через некоторое время салехардцу позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником банка, о котором он ранее не слышал. Узнав о хороших условиях оформления кредита, мужчина тут же согласился подписать договор.

- Мошенник сообщил, что необходимо оплатить услуги курьера, который доставит договор и страховку. Последнюю, кстати, также надо было оплатить, но двумя платежами и на разные счета. Кроме того, требовалось перевести еще 20 тысяч рублей на депозитный счет как гарантию того, что мужчина не откажется от оформления кредита. Все эти условия не смутили потерпевшего, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Однако, когда мошенник снова сообщил, что надо перевести деньги, салехардец заподозрил неладное и попросил вернуть ранее перечисленные средства, но получил отказ. После этого он обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».