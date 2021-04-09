В Надымском районе дали старт акции «Знамя Победы»

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

В Музее истории и археологии Надымского района дали старт акции «Знамя Победы». На мероприятии присутствовали местные жители, ветераны, а также почетный гость - Герой России, космонавт Сергей Авдеев.

- Все вместе, в торжественной обстановке, мы дали старт акции «Знамя Победы». Знамя - это символ стойкости и мужества, победы над врагом. Большая честь - прикоснуться к нему, быть причастными к этому великому событию. Особенно эти моменты ценны для наших детей, - рассказал глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

Также он отметил, что горд за современную молодежь и детей, принимающих участие в мероприятиях, посвященных Дню победы: они знают, они помнят.