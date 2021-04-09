В Лабытнанги школьники расскажут властям, как улучшить жизнь в городе

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В администрации Лабытнанги пройдет День Дублера. Об этом рассказала глава города Марина Трескова.

- К команде профессиональных управленцев вновь присоединятся старшеклассники. Мы расскажем ребятам о том, какие первоочередные задачи по развитию города стоят перед местной властью, и как они реализуются на практике, - сообщила градоначальница.

Однако перед встречей ребятам необходимо подготовиться. Для старшеклассников объявлен баттл идей по улучшению жизни в городе. В День самоуправления лучшие из них постараются воплотить на практике.

- Итак, нам предстоит совместная работа в формате «предложили - сделали!» Свежий взгляд на проблемы и профессиональная оценка путей ее решения - две составляющие нашего успешного тандема. Надеюсь, он обязательно сложится, - добавила Марина Трескова.