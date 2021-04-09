На Ямале девять медучреждений получили новые рентген-аппараты премиум-класса

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале девять медицинских учреждений получили новые рентген-аппараты премиум-класса. Оборудование распределили в больницы Муравленко, Надыма, Салехарда, Лабытнанги, Нового Уренгоя, Красноселькупа, Тарко-Сале, а также поселков Мужи и Яр-Сале.

Современная техника позволяет обследовать малоподвижных и лежачих пациентов прямо в палате и даже во время операции. А за счет того, что аппарат работает от аккумуляторов, его можно перевезти из одного отделения в другое.

Новое оборудование позволяет быстро получать высококачественные изображения в любых условиях. Мощная мобильная система имеет отличный обзор и легкий доступ к пациенту. Кроме того, техника снабжена портативными детекторами SkyPlate и технологией SkyFlow, что способствуют быстрому выполнению нужных действий.

Отметим, что аппараты многофункциональные и могут заменить комплекс на два рабочих места.