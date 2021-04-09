Погода на Ямале на 9 апреля: светит солнце

Погода на Ямале на 9 апреля Фото: Ольга Крыльцова

В пятницу, 9 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +1, ночью +2. Ветер 8-11 м/с.

Ноябрьск: ясно. Днем +2, ночью -1. Ветер 6-8 м/с.

Надым: ясно. Днем +2, ночью +1. Ветер 9-12 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем 0, ночью -2. Ветер 7-9 м/с.

Губкинский: ясно. Днем +2, ночью -2. Ветер 5-7 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем +2, ночью -1. Ветер 3-5 м/с.

Лабытнанги: пасмурно. Днем 0, ночью +2. Ветер 5-9 м/с.

Муравленко: ясно. Днем +2, ночью -2. Ветер 7-10 м/с.