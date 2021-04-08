В Салехарде презентовали проект нового сквера

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде состоялась презентация нового сквера, который может появиться на месте зооветеринарного техникума по ул. Республики. Этот проект будет предложен жителям для голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год.

Отметим, что парк предусматривает создание смотровой площадки, обустройство прогулочных дорожек, установку арт-объектов, модульных скамеек и беседок.

- При реализации проекта будут предусмотрены передовые технологии: установка ЛЭД-освещения, подогрев конструкций и другие технические элементы, которые уже применялись при благоустройстве территорий в нашем городе, - рассказал заместитель начальника департамента строительства, архитектуры и земельных отношений администрации Салехарда Александр Панфилов.

Также на голосование будут представлены ещё три объекта: «Сквер выпускников» (в районе школы №2), детская игровая площадка по ул. З. Космодемьянской, 28а и экопарк в районе улицы Объездная.

Проголосовать за один из четырех проектов можно будет с 26 апреля по 31 мая.

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