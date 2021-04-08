В Новом Уренгое осудят мужчину, который ударил жену стулом во время ссоры Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое будут судить местного жителя 1964 года рождения, который ударил свою жену стулом.

Все началось с того, что 17 февраля 2021 года в дежурную часть поступило сообщение из приемного отделения больницы. В нем говорилось о женщине с переломами ребер.

- Сотрудники полиции установили, что супруги повздорили на почве семейно-бытовых отношений. Далее мужчина взял стул и ударил супругу в область грудной клетки. После этого женщина выбежала из квартиры и обратилась за медицинской помощью в городскую больницу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. За совершение преступления мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.