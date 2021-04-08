В Новом Уренгое управляющие компании выплатят огромный штраф за несвоевременную уборку снега Фото: Вера Зенина

Прокуратура Нового Уренгоя наказала управляющие компании за несвоевременную уборку крыш и дворов от снега и наледи. В списке нарушителей оказались сразу девять компаний.

- Установлено, что данные управляющие компании и товарищества собственников жилья длительное время не принимали меры по уборке дворов и крыш многоквартирных домов от снега и наледи, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО.

В связи с этим прокурором внес руководителям представления, в которых требовал исправить ситуацию. По результатам их рассмотрения выявленные нарушения устранены, а 36 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, были возбуждены административные дела в отношении должностных и юридических лиц. Виновным назначены штрафы на общую сумму, превышающую миллион рублей.