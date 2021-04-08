В Салехарде появилась еще одна теплая остановка

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается замена остановочных комплексов. Сегодня, 8 апреля, специалисты монтируют новый теплый павильон на остановке по улице Республики со стороны магазина «Перекресток».

Напоминаем, что 29 марта в городе появился новый отапливаемый комплекс по ул. Зои Космодемьянской, а ранее - еще один у школы №2.

Отметим, что до конца этого года в Салехарде появятся еще восемь теплых остановок, места их размещения определили горожане.

Все новые остановки будут оснащены системой видеонаблюдения, подключенной к единой дежурно-диспетчерской службе Салехарда.