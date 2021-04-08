Фото: правительство ЯНАО

Участковая больница поселка Харп получила новый аппарат УЗИ Mindray M9Т, который заменит устаревшее оборудование.

Новая техника представляет ультразвуковая систему, позволяющая получать сверхточные изображения, тем самым повышая эффективность и достоверность диагностики. Также у нового аппарата широкая область применения: абдоминальные исследования, эхокардиография, акушерство и гинекология, урология, исследования сосудов и педиатрические исследования. Но основная специализация данного сканера - сердечные обследования.

К примеру, с помощью аппарата можно проводить скрининги у детей и взрослых во время профосмотров и диспансеризаций.

- Это современное диагностическое оборудование, которое позволит проводить на более высоком уровне ультразвуковые исследования и сделает их более доступными для жителей региона. Благодаря техническим характеристикам, новые аппараты обладают высоким качеством изображения и позволяют обеспечить более четкую визуализацию, - рассказал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Также аналогичное оборудование поступило в райбольницу села Мужи и центральные горбольницы Ноябрьска и Лабытнанги.