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Общество8 апреля 2021 12:37

На Ямале уволен замдиректора Центра одаренных детей, имевший судимость за избиение подростков

В дело вмешалась прокуратура
Марина Прохорова
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На Ямале уволен замдиректора Центра одаренных детей, имевший судимость за избиение подростков

На Ямале уволен замдиректора Центра одаренных детей, имевший судимость за избиение подростков

Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале раскрылись неприятные подробности прошлого заместители директора в «Центре выявления и поддержки одаренных детей в Ямало-Ненецком автономном округе». Он оказался замешан в избиении двух несовершеннолетних и даже отбывал наказание по приговору суда.

- Однако, согласно требованиям законодательства, к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за преступления против жизни и здоровья, свободы, семьи и несовершеннолетних, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО.

В связи с этим прокурор внес в адрес с руководства центра представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения заместитель директора освобожден от занимаемой должности.

- В момент подачи документов для устройства на работу приговор еще не вступил в силу, шли судебные разбирательства. Поэтому кроме как от самого претендента на должность специалисты не могли об этом узнать. Они со своей стороны все проверили, биография и послужной список были идеальные. Теперь окружной департамент поручил перепроверить все учреждения, - сообщил источник из системы образования ЯНАО.