Число заболевших коронавирусом на Ямале на 8 апреля 2021 года увеличилось на 19 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 19 человек, с начала периода - 38 157.

Из общего числа болеющих 109 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 6 из них - в тяжелом состоянии, 1 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 409 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 2 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 980 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 17 заражений COVID-19 (за весь период - 32 177): Новый Уренгой - 6 (за весь период - 6 642), Шурышкарский район - 4 (за весь период - 458), Тазовский район - 3 (за весь период - 1 148), Ноябрьск - 2 (за весь период - 4 330), Салехард - 2 (за весь период - 3439).

За сутки в регионе провели 3 297 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 515 462.

Излечились от коронавируса 30 человек, за весь период - 36 802.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 672 человека с COVID-19, из них 1 149 (13,2%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 614 834. Выздоровевших - 9 558, за весь период - 4 239 038. Умерших - 365, с начала периода - 101 845.