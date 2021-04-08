Фото: администрация Ямальского района

В Ямальском районе стартовала летняя трудовая кампания 2021 года.

Трудовое лето - это проект, который помог десяткам неравнодушных ребят трудоустроиться, заработать свои первые деньги и внести вклад в развитие родного края.

Ребята от 14 до 17 лет уже могут записаться на участие в кампании, однако школьникам 14-15 летнего возраста понадобится согласие родителей или законных представителей.

Заявки принимаются в школах до 23 апреля. Выбрать период работы и задать все волнующие вопросы можно специалисту молодежного центра «Импульс» Дмитрию Войцеву по телефону: 8 908 498 08 70, .