Рецидивист из Ноябрьска вновь отправится в тюрьму за продажу наркотиков

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Ноябрьске вынесли обвинительный приговор в отношении 57-летнего местного жителя. Он признан виновным в незаконном сбыте наркотиков.

- Злоумышленника задержали в ноябре 2020 году. В его квартире нашли 53 свертка фольги с веществом растительного происхождения, оборот которого в Российской Федерации запрещен. Общее количество изъятого составило значительный размер, - рассказали в пресс-службе СУ СКР России по ЯНАО.

Также было установлено, что ранее, в 2002 году, мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности за хранение и продажу наркотиков в особо крупном размере. Из тюрьмы он вышел в 2010 году. В этот раз мужчина получил десять лет лишения свободы.