В Ноябрьске пожарные спасли семью с двумя детьми из горящей многоэтажки

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Ноябрьске загорелась квартира в жилом восьмиэтажном доме по ул. Мира. Пожар начался 7 апреля за час до полуночи. Спасателям удалось вытащить четерых человек, в том числе двух детей.

- Сообщение о возгорании поступило 7 апреля в 23:01. Через три минуты пожарные были на месте. К тому времени уже наблюдалось задымление в подъезде. Очаг возгорания оказался на 7 этаже. Люди, проживающие в одной их квартир, не могли самостоятельно выйти. Тогда спасателям пришлось применить автолестницу, по которой семью спустили вниз. Также было эвакуировано еще десять человек. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе МЧС России по ЯНАО.

В 23:35 возгорание было ликвидировано. Огонь повредил детскую коляска, расположенная в подъезде, и сам подъезд на площади 4 квадратных метров. В тушении принимали участие 26 человек личного состава и 9 единиц спецтехники.

Также на месте работают дознаватели МЧС им предстоит выяснить причину пожара и установить ущерб.