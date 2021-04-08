Глава Надымского района проконтролировал строительство и ремонт важных объектов

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских провел несколько выездных совещаний, в ходе которых посетил объекты, находящиеся на стадии строительства или капитального ремонта.

В первую очередь он осмотрел детскую библиотеку, детский сад «Ромашка» и школу №2.

- Для нас крайне важно создать комфортные условия для детей и педагогов. Они должны быть обеспечены всем необходимым, чтобы учебный процесс шел легко и эффективно. Однако это не должно противоречить нормам безопасности - обратил на это внимание коллег, - рассказал Дмитрий Жаромских.

Также была затронута тема благоустройства спортивных и игровых площадок на территории образовательных учреждений и внешний вид библиотечного здания.

- На мой взгляд, здания должны быть оформлены и украшены не только изнутри, но и снаружи. Обновленные фасады, дворы школ и детских садов будут не только радовать сотрудников и детей, но также сделают городские улицы более привлекательными, - добавил глава муниципалитета.