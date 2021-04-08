Ноябрянка взяла в кредит четверть миллиона и перевела деньги мошенникам Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратилась местная жительница, которую обманули мошенники.

- Женщине поступил звонок от некого человека, которые представился сотрудником банка. Далее он сообщил, что на имя женщины пытаются оформить кредит. Чтобы в будущем избежать проблем, ноябрянке предложили самостоятельно оформить займ и сразу его погасить. По указанию звонившего, потерпевшая взяла кредит на сумму 250 тысяч рублей и перевела деньги на указанный банковский счет, совершив 16 операций, - рассказали в пресс-службе УВМД России по ЯНАО.

Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, было уже поздно. Деньги безвозвратно ушли аферистам.

Сейчас правоохранители разыскивают преступников, нажившихся на северянке. Им грозит до пяти лет тюрьмы. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».