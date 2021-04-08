Погода на Ямале на 8 апреля: переменная облачность

Погода на Ямале на 8 апреля Фото: Ольга Крыльцова

В четверг, 8 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -1, ночью -5. Ветер 1-3 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем 0, ночью -4. Ветер 2-3 м/с.

Надым: пасмурно. Днем -4, ночью -2. Ветер 2-5 м/с.

Новый Уренгой: ясно. Днем -6, ночью -11. Ветер 2-4 м/с.

Губкинский:облачно. Днем -2, ночью -4. Ветер 2-4 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -3, ночью -6. Ветер 2-5 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем -3, ночью -6. Ветер 2-3 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -1, ночью -3. Ветер 2-3 м/с.