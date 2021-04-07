На Ямале увеличено число квартир для медработников Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале увеличено число квартир для медработников. Ранее предполагалось, что за три года медикам будет выделено 307 квартир, однако теперь принято решение обеспечить жильем 416 семей. Это будет сделано в ближайшие четыре года.

Напоминаем, что квартиры предоставляются на условиях соцнайма, оформить их в собственность можно будет после 10 лет работы в медучреждении.

- Обеспечить медработников достойными условиями для труда и проживания - очень важная задач. Поэтому будем и дальше привлекать на работу в больницы округа квалифицированных и узких специалистов, в которых нуждаются северяне, - рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Отметим, что в прошлом году медицинские работники получили 193 квартиры. Сейчас они трудятся в Салехарде, Новом Уренгое, Надыме, Муравленко и Лабытнанги. Также получили ключи от служебного жилья и работники ямальской глубинки: Харпа, Ягельного, Сеяхи, Мыс-Каменного, Гыды, Уренгоя, Белоярска и Красноселькупа.