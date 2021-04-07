Житель Нового Уренгоя оформил полумиллионный кредит и перевел деньги мошенникам Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Он лишился 585 тысяч рублей, поверив в липовый кредит.

Со слов потерпевшего, ему позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что на его имя оформлен потребительский кредит. Когда потерпевший сообщил, что он не имеет к этому никакого отношения, звонивший предположил, что это могли быть мошенники. После он предложил простой способ отмены операции.

- Преступник убедил мужчину оформить в онлайн-банке кредит на 500 тысяч рублей, снять деньги и перевести их на указанные реквизиты. Кроме того, потерпевший так же перевел находящие у него на счете 85 тысяч рублей. После этого злоумышленник перестал выходить на связь, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас сотрудники разыскивают преступника, нажившегося на северянине. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Также возбуждено уголовное дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».