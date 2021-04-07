На Ямале осудят гражданина Таджикистана за серию мошенничеств в соцсети Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги будут судить 23-летнего гражданина Таджикистана, проживающего в Сочи. Он попался на многочисленных аферах, совершенных в соцсети Одноклассники.

Молодой человек писал различным пользователям от лица их знакомых с просьбой занять денег. Также злоумышленник клятвенно обещал вернуть всю сумму, поэтому люди переводили ему столько, сколько он просил. Среди пострадавших оказался и житель Лабытнанги.

- Не подозревая о корыстных мотивах преступника, потерпевшие, желая помочь знакомым, перевели на его банковский счет более 47 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре ЯНАО.

Сейчас уголовное дело направлено в Лыбытнангский городской суд для дальнейшего рассмотрения.