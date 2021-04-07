Нефтяники провели «День здоровья» для ветеранов

Фото: ООО «РН-Пурнефтегаз»

ООО «РН-Пурнефтегаз», дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», организовал оздоровительную акцию для ветеранов ВОВ, приуроченную ко Всемирному дню здоровья. Врачи с соблюдением мер противовирусной безопасности провели экспресс-диагностику членов городской общественной организацией «Ветеран». Всем желающим измеряли артериальное давление, определяли уровень холестерина и глюкозы в крови, рассчитывали индекс массы тела, проводили исследование ёмкости легких. Обследование маломобильных пожилых людей провели на дому.

Кроме того врачи провели индивидуальные консультации, дали рекомендации по питанию и физической активности в пожилом возрасте. Нефтяники подарили ветеранам витамины и книги по здоровому питанию, а общественной организации – аптечку для оказания первой медицинской помощи и тонометр для измерения артериального давления. Ветеранов угощали фиточаем из шиповника, ягодными морсами и фруктами.

«РН-Пурнефтегаз» взял шефство над городской общественной организацией «Ветеран» более 20 лет назад. Нефтяники оказывают ветеранам адресную помощь, и поддерживают социальные проекты на территории города, организовывают праздничные мероприятия для членов общественной организации.