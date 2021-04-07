В Надыме разыскивают мошенников, подделавших подписи жителей двух домов для переноса капремонта

В Надыме разыскивают мошенников, подделавших подписи жильцов двух домов для переноса капремонта Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме возбудили три уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа).

Оказалось, что кто-то подделал подписи жильцов в бюллетенях о переносе капитального ремонта инженерных сетей на 2021 год, хотя изначально его должны были провести еще в 2020-ом. Речь идеот о доме № 20 по Ленинградскому проспекту № 1 и доме №20/1 по ул. Геологоразведчиков.

- Было установлено, что часть граждан, проголосовавших за перенос капремонта, вообще не заполняли бюллетени. Кроме того, мнение других жильцов, проголосовавших против переноса, вообще не было учтено в протоколе, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

На данный момент выяснением случившегося занимаются следственные органы. Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле ведомства.