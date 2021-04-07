Ямальские врачи спасли мужчину, у которого остановилось сердце

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Ямальские врачи спасли жителя Тарко-Сале, у которого неожиданно остановилось сердце.

Все началось с того, что придя с ночной смены мужчина почувствовал сжимающую боль в груди и слабость в ногах. Через десять минут его уже осматривала бригада скорой помощи. С подозрением на инфаркт пациента доставили в отделение реанимации городской больницы, где у мужчины случилась остановка сердца. Однако врачам удалось запустить орган, вернув пациента к жизни.

Далее медики провели срочный консилиум с участием руководства больницы и, учитывая состояние пациента и сопутствующие хронические заболевания, приняли решение о переводе в Ноябрьск. Туда его оперативно доставили вертолетом санитарной авиации.

В Ноябрьском региональном сосудистом центре таркосалинцу провели сложную операцию по стентированию и удалению тромбов из поврежденных сосудов сердца.

Сейчас мужчина уверенно идет на поправку, находясь в реабилитационном центре Ноябрьской ЦГБ.