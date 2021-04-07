Число заболевших коронавирусом на Ямале на 7 апреля 2021 года увеличилось на 18 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 18 человек, с начала периода - 38 138.

Из общего числа болеющих 100 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 9 из них - в тяжелом состоянии, 1 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 409 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 7 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 978 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 11 заражений COVID-19 (за весь период - 32 160): Ноябрьск - 5 (за весь период - 4 328), Новый Уренгой - 3 (за весь период - 6 636), Муравленко - 2 (за весь период - 2 863), Надымский район - 1 (за весь период - 3 389).

За сутки в регионе провели 3 353 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 512 165.

Излечились от коронавируса 32 человека, за весь период - 36 772.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 294 человека с COVID-19, из них 1 037 (12,5%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 606 162. Выздоровевших - 9 445, за весь период - 4 229 480. Умерших - 374, с начала периода - 101 480.