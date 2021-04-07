Ямалец, устроивший аварию с тремя погибшими, сядет на десять лет

Среди погибших оказались сотрудники полиции Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме осудили 37-летнего местного жителя, который, сев за руль в состоянии опьянения, убил троих человек, двое из них - сотрудники полиции.

Происшествие случилось в ночь на 18 января 2020 года на 985 километре трассы Сургут-Салехард. По данным следствия, двое сотрудников губкинской полиции конвоировали задержанного гражданина на служебном автомобиле. Неожиданно, около 5 утра, на встречку вылетел водитель «Мазды», также с ним в машине находились мужчина и женщина.

- В результате лобового столкновения сотрудники полиции и конвоируемый погибли, а водитель и двое пассажиров «Мазды» были доставлены в больницу, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Позже стало известно, что виновник аварии лишен прав за административное правонарушение. Ранее он уже садился за руль после спиртного.

В итоге мужчина получил десять лет в колонии строгого режима.