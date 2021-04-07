В Тазовском районе пьяный мужчина бросил нож в сотрудника полиции

В Тазовском районе возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, уже имевшего несколько судимостей. Он обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применение насилия в отношении сотрудника полиции).

Происшествие случилось 26 марта 2021 года. В тот день местная жительница позвонила в дежурную часть. Она сообщила, что ее взрослый сын, находящийся в алкогольном опьянении, проявляет агрессию и пугает младших детей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в коридоре, он стоял с двумя ножами в руках. Далее полицейские попросила мужчину успокоиться и положить оружие, но вместо этого злоумышленник бросил нож в направлении одного из сотрудников, высказав угрозу.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР по ЯНАО.