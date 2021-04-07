В отдаленном селе Красноселькупского района приступил к работе новый фельдшер

Фото: правительство ЯНАО

В селе Ратта Красноселькупского района приступил к работе новый фельдшер Руслан Мангалиев. Он приехал на Ямал из Курганской области.

В Красноселькупской ЦРБ хорошо отзываются о новом специалисте. Коллеги отмечают, что к выполнению своих должностных обязанностей он относится очень ответственно. Также медик проводит лечебную и консультативную работу среди жителей и участвует в общественной жизни села.

Отметим, что Руслан Мингалиев закончил Елабужское медицинского училища, а в 2017 году получил сертификат по специальности «Лечебное дело» с присвоением квалификации «Фельдшер». В 2020 году получил дополнительное образование по специальности «Анестезиология и реанимация» в Уральском медицинском колледже Челябинска.

Кроме того, медик имеет благодарственное письмо за вклад в развитие добровольческого движения на территории ЯНАО «#Мывместе».