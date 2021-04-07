Фото: администрация Салехарда

В Салехарде планируют провести ремонты в 42 домах, признанных аварийными. Это позволит поддержать строения в годном состоянии до их сноса.

- В перечень работ могут входить мероприятия по усилению свайного основания МКД (установка городков), работы по ремонту цокольного перекрытия, также ремонт систем водоотведения. По каждому конкретному дому определен перечень работ. Они выполняются силами подрядчиков, которые определяются после проведения электронного аукциона и выявления победителя, - рассказали в городской администрации.

Ориентировочный срок проведения работ: весенне-летний период 2021 года. Технический контроль осуществляет МКУ «Финансовая дирекция городского хозяйства».

Список домов, где проведут ремонт: ул. Ангальский Мыс, 40А и 41; ул. Б. Кнунянца, 64; мкр. Б. Кнунянца, 39; ул. Броднева, 21; ул. Восход, 9А; ул. Горького, 18А; ул. Зои Космодемьянской, 28; ул. Матросова, 28; ул. Маяковского, 33, 50 и 62; ул. Мира, 21, 22, 23, 24, 26, 28 и 44; ул. Обская, 19 и 29; ул. Патрикеева, 10 и 13; ул. Подшибякина, 25, 26 и 34; пер. Строителей, 5 и 16; ул. Республики, 138Б и 140; ул. Северная, 6; ул. Титова, 12; ул. Чапаева, 3, 27 и 36; ул. Чкалова, 4В и 19; ул. Чубынина, 31Б; ул. Шевченко, 6А; ул. Щорса, 6А; ул. Ямальская, 19 и 20.