Мошенники развели двух муравленковцев на сто тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Муравленко обратились сразу два местных жителя, которых обманули мошенники.

В первом случае преступник представился сотрудником банка и предложил снизить процент кредитной карты. Заявителя заинтересовало такое предложение, поэтому он продолжил разговор. Далее потерпевший сообщил аферисту данные своей карты, после чего лишился более 30 тысяч рублей.

По такой же схеме аферисты развели и местную жительницу. Они украли у женщины 70 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители разыскивают преступников, обманувших северян. Также возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».