На Ямале депутаты ЗакСобрания примут два важных для региона законопроекта

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

Сегодня, 7 апреля, состоится внеочередное заседание Законодательного Собрания ЯНАО. Парламентарии собираются принять два важных для региона законопроекта

Первый из них касается сохранения региональной доплаты к пенсиям ямальских пенсионеров при переезде за пределы автономного округа и Тюменской области.

Второй законопроект устанавливает новый алгоритм начисления пособий на детей от 3 до 7 лет и ежемесячной денежной выплаты в целях реализации Указа Президента. Это позволит оказывать гарантированную материальную поддержку семьям.

- Предложения по улучшению жизни ямальцев имеют принципиальное значение. Решение таких знаковых социальных вопросов не требует отлагательства, - отметил спикер ямальского парламента Сергей Ямкин.