В Ноябрьске автомобиль сбил человека на пешеходном переходе

Фото: Госавтоинспекция Ямала

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Авария случилась 6 апреля в Ноябрьске по ул. Советская.

- Около 19:40 вечера водитель «ВАЗ» не пропустил человека, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате случившегося пешеход доставлен в больницу, - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Отметим, что за прошедшие сутки на ямальских дорогах случилось 12 ДТП, а с начала года - 1 601, в которых 9 человек погибли и 74 получили травмы, в том числе 5 детей.

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