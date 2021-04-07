Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое началась подготовка к празднованию 76-ой годовщины Великой Победы. Уже известно, что в городе состоится традиционное шествие.

К участию приглашаются коллективы предприятий и организаций, учащиеся и студенты, а также представители общественных и политических организаций. Прием заявок продлится до 15 апреля.

- Приветствуется праздничная атрибутика: цветы, флаги, воздушные шары, георгиевские ленточки, транспаранты с лозунгами. Не допускается приоритетное использование корпоративной символики, - рассказали в городской администрации.

По традиции откроет шествие колонна участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Сегодня в Новом Уренгое проживают 26 ветеранов. Также 9 мая состоится акция «Бессмертный полк».