Погода на Ямале на 7 апреля: местами осадки

Погода на Ямале на 7 апреля Фото: Ольга Крыльцова

В среду, 7 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днем -2, ночью -4. Ветер 1-4 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем 0, ночью -1. Ветер 8-12 м/с.

Надым: пасмурно. Днем -1, ночью -7. Ветер 7-11 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем -2, ночью -7. Ветер 8-12 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - снег. Днем +1, ночью -2. Ветер 6-9 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром - осадки. Днем +2, ночью -2. Ветер 1-3 м/с.

Лабытнанги: пасмурно. Днем -3, ночью -5. Ветер 2-3 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -1, ночью -2. Ветер 8-12 м/с.