Погода на Ямале на 7 апреля: местами осадки

Погода на Ямале на 7 апреля
Фото: Ольга Крыльцова
В среду, 7 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днем -2, ночью -4. Ветер 1-4 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем 0, ночью -1. Ветер 8-12 м/с.
Надым: пасмурно. Днем -1, ночью -7. Ветер 7-11 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно. Днем -2, ночью -7. Ветер 8-12 м/с.
Губкинский: пасмурно, утром - снег. Днем +1, ночью -2. Ветер 6-9 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, утром - осадки. Днем +2, ночью -2. Ветер 1-3 м/с.
Лабытнанги: пасмурно. Днем -3, ночью -5. Ветер 2-3 м/с.
Муравленко: пасмурно. Днем -1, ночью -2. Ветер 8-12 м/с.