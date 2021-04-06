В Пуровском районе продолжают искать глав двух департаментов

Фото: администрация Пуровского района

В администрация Пуровского района продолжается прием документов от кандидатов на должности начальника департамента имущественных и земельных отношений и начальника департамента строительства, архитектуры и жилищной политики.

Прием документов продлен на одну неделю - до 9 апреля включительно.

Напоминаем, что в конкурсах могут участвовать граждане в возрасте от 25 до 49 лет, соответствующие предъявляемым требованиям к управленческой должности.

Прием документов осуществляется в рабочие дни в 106 кабинете районной администрации по адресу: ул. Республики, 25. Также документы можно направить по электронной почте: kadr@puradm.ru.

С подробной информацией о конкурсах можно ознакомиться на официальном сайте Пуровского района.