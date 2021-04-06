На Ямале до следующего года закрывают участок автозимника Азовы-Теги

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале закрывают часть зимней автодороги Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги. С 7 апреля участок от Азова до Теги прекратит работу до следующего года. Движение будет осуществляться только по участку Лабытнанги - Мужи - Азовы. В дневное время по нему разрешен проезд транспорта массой до 3,5 тонн, а с 20:00 до 08:00 - массой до 30 тонн.

Также напоминаем, что с 4 апреля закрыто движение по зимнику Коротчаево - Красноселькуп для всех видов транспорта.

По дороге Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале с 08:00 до 20:00 может проехать полноприводный транспорт массой до 3,5 тонн. В ночные часы грузоподъемность повышается до 30 тонн.

Ледовая переправ через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги работает в привычном режиме. Проезд разрешен для колоесного транспорта массой до 30 тонн, для гусеничных - до 45 тонн.

Получить оперативную информацию о работе зимников и региональных автомобильных дорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8(34922)7-17-04. Также информация о зимниках размещается на интерактивной карте.