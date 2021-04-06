В Салехарде пройдет выставка традиционного шитья и современного дизайна «Этно_fashion»

Фото: департамент культуры ЯНАО

В Салехарде пройдет Межрегиональная выставка традиционного шитья и современного дизайна «Этно_fashion». Мероприятие проводится в целях повышения интереса к культурам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также поддержки художников и мастеров, опирающихся в своих работах на подлинные национальные традиции.

Организаторы подготовили интересную и обширную программу: ярмарка народных ремесел, концерт творческих коллективов, обучающие и показательные мастер-классы традиционного шитья, конкурс среди учеников участников выставки, дефиле-демонстрация «Традиционный и авторский костюм», фотосессия в традиционных и авторских костюмах.

Торжественное открытие выставки состоится 10 апреля в 13:00 в выставочном зале МВК им. И.С. Шемановского. Вход свободный.