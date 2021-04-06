Фото: правительство ЯНАО

На Ямале стартовало обучение волонтеров проекта по благоустройству. Сейчас участники знакомятся с основными вопросами, изучают работу приложения и главные тезисы проекта на портале Dobro.ru. После прохождения федерального курса добровольцы приступят к муниципальному образовательному этапу. Координаторы расскажут об объектах благоустройства и порядке работы. Прохождение обучения подтверждается сертификатом и является обязательным для допуска добровольца к работе.

Напоминаем, что набор волонтеров завершился 22 марта. К движению присоединились 570 северян. Больше всего желающих оказалось в Ноябрьске - 86, далее идут Лабытнанги - 69 и Новый Уренгой - 68.

Встретить волонтеров можно будет на улицах, в МФЦ и торговых центрах с 26 апреля по 30 мая. Именно в эти даты состоится голосование. Выбрать понравившийся объект можно будет с помощью планшета волонтера, указав для авторизации номер телефона. Также ямальцы могут проголосовать самостоятельно на всероссийской платформе 89.gorodsreda.ru, используя учетную запись Госуслуг или номер телефона.