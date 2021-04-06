В Пуровском районе приводят в порядок вертолетные площадки

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсетях

В национальных поселках Самбург, Толька и Халясавэй приводят в порядок вертолетные площадки.

- Необходимость таких работ назрела уже давно. Осенью, во время своих поездок по поселкам, я осмотрел взлетно-посадочные участки, после чего принял решение не откладывать их переоборудование, - сообщил глава Пуровского района Антон Колодин.

Во всех трех поселениях появятся служебно-пассажирские модульные здания, а вертолетные территории будут ограждены. Кроме этого, на площадки нанесут разметки и установят средства навигации. Работы завершатся в следующем году.

Отметим, что из-за климатических особенностей воздушное сообщение может оказаться единственным способом добраться в райцентр.