Число заболевших коронавирусом на Ямале на 6 апреля 2021 года увеличилось на 20 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 20 человек, с начала периода - 38 120.

Из общего числа болеющих 107 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 10 из них - в тяжелом состоянии, 2 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 409 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 971 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 15 заражений COVID-19 (за весь период - 32 149): Ноябрьск - 6 (за весь период - 4 323), Новый Уренгой - 3 (за весь период - 6 633), Надымский район - 3 (за весь период - 3 388), Пуровский район 2 (за весь период - 3 304), Муравленко - 1 (за весь период - 2 861).

За сутки в регионе провели 2 654 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 508 812.

Излечились от коронавируса 29 человек, за весь период - 36 740.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 328 человек с COVID-19, из них 1 008 (12,1%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 597 868. Выздоровевших - 8 902, за весь период - 4 220 035. Умерших - 389, с начала периода - 101 106.