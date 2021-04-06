В Салехарде местные жители незаконно получили пособия по безработице почти на полмиллиона Фото: Вера Зенина

В Салехарде 13 местных жителей незаконно получили пособия по безработице на общую сумму, превышающую 447 тысяч рублей. Нарушители сослались на то, что в связи с пандемией коронавируса у них возникли сложности с работой.

- В ходе проверки пять граждан вернули денежные средства добровольно пользу ГКУ «ЦЗН ЯНАО». В отношении остальных, отказавшихся возвращать деньги, прокуратура направила в суд исковые заявления, в которых требовала взыскать с ответчиков 251 тысячу рублей, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, за допущенное бездействие два виновных должностных лица ГКУ «ЦЗН ЯНАО», в том числе начальник, привлечены к дисциплинарной ответственности.