Ямал побил рекорд соседей: спрос на онлайн-конференции вырос в 10 раз

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Согласно общероссийским опросам, в каждой второй компании есть сотрудники, перешедшие во время пандемии на дистанционную работу. В текущем году 10% компаний даже ввели дресс-код для тех, кто общается с коллегами и клиентами по видеосвязи. Таковы данные исследователей портала Superjob.ru. Бизнес Ямала также наращивает объемы удаленной работы. Это подтверждают аналитики МегаФона, они зафиксировали повышенный интерес компаний и госучреждений к проведению вебинаров и видеоконференций. Только за последние 2 месяца число подключений к этим сервисам в нашем округе выросло в 10 раз. В то время как у соседей – Республики Коми и Югры – в 4 и 5 раз соответственно.

Впервые наибольший рост спроса к таким онлайн-форматам связисты стали отмечать с начала периода самоизоляции – в марте 2020 года. По словам директора по работе с корпоративными клиентами МегаФона на Урале Инны Смирновой, в настоящее время ежемесячный объем подключений к услугам «Вебинар» и «Видеоконференция» сохраняется на уровне показателей марта – апреля 2020 года.

По статистике МегаФона, в северном округе также, как и в соседней Республике Коми, клиенты чаще проводят видеоконференции, чем вебинары. Больше других в нашем регионе такой формат подключают компании крупного бизнеса в сфере услуг, розничной торговли и предприятия общественного питания. Такой выбор эксперты объясняют тем, что формат общения на видеоконференциях более узкий – до 100 участников. В то время как второй вариант предполагает аудиторию до тысячи человек. Чем активно пользуются соседи из Югры, они входят в топ-5 регионов на Урале с самым высоким спросом на проведение вебинаров.

– Онлайн-мероприятия стали основной площадкой для встреч с коллегами и поиска клиентов. Особенно популярен формат проведения тренингов или семинаров для сотрудников. Организовать этот процесс можно без дополнительного оборудования и программного обеспечения, понадобится только браузер и доступ в интернет. При этом, слушатели могут подключиться к такому мероприятию с любого устройства. Организаторам же мы предлагаем бесплатный тестовый период услуги – в течение 7 дней, – рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Урале Инна Смирнова.