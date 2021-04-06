В Салехарде прошла рабочая встреча полпреда в УрФО Владимира Якушева и губернатора Дмитрия Артюхова

Фото: правительство ЯНАО

В Салехарде прошла рабочая встреча полпреда в УрФО Владимира Якушева и губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Они обсудили готовность региона к паводку и пожароопасному сезону.

- Начинается непростой период: зима выдалась снежной, толщина льда также превышает средние многолетние значения. Все это обостряет вопросы, связанные с паводками. За ними последует и пожароопасный сезон, подготовке к которому необходимо уделить особое внимание, - подчеркнул Владимир Якушев.

Отметим, что на Ямале все зоны, подверженные подтоплению, занесены в единый реестр государственной недвижимости. Предупреждающие меры уже были приняты в Тарко-Сале, поселке Уренгой, а также селах Овгорт и Антипаюта.

Что касается будущего пожароопасного сезона, то Дмитрий Артюхов отметил, что с момента прошлых серьезных пожаров, которые случились в 2016 году, на треть возросла численность специальных подразделений «Ямалспаса» и обновлен парк техники.

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