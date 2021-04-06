Количество рейсов по авиамаршруту Красноселькуп-Тюмень увеличилась до двух раз в неделю

Фото: правительство ЯНАО

Частота рейсов по авиамаршруту Красноселькуп-Тюмень увеличилась до двух раз в неделю. Дни вылета - понедельник и пятница.

- Этот маршрут пользуется у жителей популярностью. Билеты на некоторые даты раскуплены полностью. Если и дальше так продолжится, то на летнее время увеличим количество рейсов до трех раз в неделю. Маршрут субсидируется из окружного бюджета, цена за билет составляет 7 тысяч рублей без учета агентских сборов, - рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Редькин.

Напоминаем, что ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Красноселькуп завершился в 2020 году. В декабре прошлого года был совершен технический рейс, а первый пассажирский - 5 февраля. Рейсы выполняет самолет Ан-24 авиакомпании Utair.

Приобрести билеты можно в кассах продаж и на сайте ast-agent.ru.