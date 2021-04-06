В Новом Уренгое создадут «Ямальский родительский комитет»

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое мамы-блогеры проинспектировали недавно построенный детский сад «Созвездие». Им показали помещения, в которых проводятся занятия, группы и пищеблок.

В ходе диалога мамы решили создать общественное объединение «Ямальский родительский комитет», а возглавить его предложили Михаилу Пацевичу. Он является директором данного детского сада и депутатом Городской Думы.

По мнению блогеров, сегодня родительскому сообществу не хватает информированности о процессах и событиях, происходящих в сфере образования. Кроме того, объединение смогло бы выступать посредником между неравнодушными родителями и представителями муниципальных и государственных учреждений, а также бизнеса по вопросам обучения, воспитания, досуга и безопасности детей.

- Для меня, как родителя, это проблема понятна. Она действительно актуальна, поэтому я с радостью откликнулся на предложение. В ближайшие дни начнем работать в этом направлении», - сообщил Михаил Пацевич.