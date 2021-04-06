На трассе между Сургутом и Салехардом пострадал пассажир вездехода

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Авария случилась 5 апреля на 1 314 километре автодороги Сургут - Салехард.

- Около 2:30 ночи водитель вездехода «Зырянин - 112», двигаясь в направлении Салехарда, существенно превысил скорость, из-за чего не справился с управлением и вылетел с дороги, - рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Также в ведомстве уточнили, что в результате ДТП пострадал пассажир. Он получил травмы и был доставлен в больницу.

Отметим, что за прошедшие сутки на ямальских дорогах случилось 16 ДТП, а с начала года - 1 585, в которых 9 человек погибли и 72 получили травмы, в том числе 5 детей.