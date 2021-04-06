На празднике «Авка» ноябрян протестировали на ВИЧ-инфекцию

Фото: Ямальский СПИД-Центр

В Ноябрьск с размахом отметил традиционный северный праздник День оленевода. Для горожан подготовили несколько тематических площадок: выступление творческих коллективов, различные мастер-классы, интерактивные фотозоны, а также национальные игры и состязания. С заботой о здоровье для всех гостей праздника был организован мобильный пункт тестирования на ВИЧ-инфекцию.

Совместно с волонтерами группы «Вектор» специалисты окружного СПИД-Центра приглашали всех желающих пройти экспресс-тестирование, а также раздавали информационные буклеты и шарики. По итогам мероприятия 92 человека узнали свой ВИЧ-статус и получили индивидуальную консультацию по профилактике заболевания.

- Тестирование является первым шагом на пути снижения риска индивидуального заражения ВИЧ-инфекцией. Только раннее диагностирование позволяет пациентам с ВИЧ сохранить качество жизни. Проявленная сегодня активность и заинтересованность ямальцев к своему здоровью очень радует, - рассказал начальник отдела медицинской профилактики ГБУЗ ОЦ СПИД Вячеслав Кузьминов.

Напоминаем, что тестирование на ВИЧ-инфекцию можно пройти и в будние дни, обратившись в СПИД-Центр или медицинское учреждение по месту жительства.