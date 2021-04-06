В Салехарде проверили качество уборки снега во дворах и на крышах домов

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде специалисты управления ЖКХ проверили работу управляющих организаций по уборки крыш многоквартирных домов от наледи и сосулек, а также дворов от снега. Поручение об этом дал глава города Алексей Титовский.

На момент обследования по ул. Броднева, 28, 28«А» и ул. Подшибякина, 46«А»,«Б» как раз шли работы по очистка кровель и дворов. По ул. Губкина, 17 крыша была уже убрана, однако на козырьках подъездов лежал снег.

- По результатам проведения мероприятий будут составлены акты для направления в муниципальный жилищный контроль. Просим вас быть предельно внимательными. Не подходите близко к стенам зданий и не оставляйте под крышами автомобили. Если заметили на кровле и козырьках крылец наледь и сосульки, сообщайте о таких фактах в вашу управляющую организацию, - рассказал заместитель директора МКУ «Финансовая дирекция городского хозяйства» Раули Кортиев.

Также можно пожаловаться в управление жилищно-коммунального хозяйства города по телефону: 4-18-99.