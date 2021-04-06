Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги началась подготовка к празднованию 76-й годовщины Великой Победы. Об этом рассказала глава города Марина Трескова в своих соцсетях.

- Все дальше от нас замечательный майский день, завершивший Великую Отечественную войну. Печально осознавать, что в нашем городе не осталось в живых ни одного фронтовика. Но еще живы очевидцы тех трагических и одновременно героических событий. И мы приложим все усилия, чтобы День Победы - светлый праздник со слезами на глазах прошел для лабытнангцев по-настоящему торжественно и проникновенно, - написала градоначальница.

Также она добавила, что в минувшем году пандемия коронавируса помешала осуществить планы по организации 75-годовщины Великой Победы. И, хотя этот год не юбилейный, в его проведение вложат всю душу.