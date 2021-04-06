Погода на Ямале на 6 апреля: местами осадки

Погода на Ямале на 6 апреля Фото: Ольга Крыльцова

Во вторник, 6 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно. Днем -2, ночью -6. Ветер 5-7 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и осадки. Днем +1, ночью -1. Ветер 5-7 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем +2, ночью -3. Ветер 7-10 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем +1, ночью -3. Ветер 4-5 м/с.

Губкинский: пасмурно и небольшие осадки. Днем +1, ночью -1. Ветер 3-4 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +3, ночью 0. Ветер 3-6 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем -2, ночью -5. Ветер 5-7 м/с.

Муравленко: пасмурно и осадки. Днем +1, ночью 0. Ветер 2-3 м/с.